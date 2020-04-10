شكرا لقرائتكم خبر عن الأوليمبياد وأزمة القيد يعرقلان رحيل كريم العراقي عن المصرى في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمسك مسئولو نادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية ببقاء اللاعب كريم العراقي ظهير أيمن الفريق مع النادي البورسعيدي وتم رفض رحيله في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ليغلق الأبواب أمام الأندية الراغبة في التعاقد معه وفي مقدمتها الزمالك.

وأكد مصدر داخل إدارة المصري ان رحيل كريم العراقي عن قلعة بورسعيد مرتبط بامرين الأول هو حل ازمة إيقاف القيد للنادى المصرى لمدة موسم ونصف بداية من يناير الجارى حتى نهاية الموسم المقبل 2020/2021 بسبب أزمة اللاعب شيخ موكورو، اما الأمر الثاني فيتمثل في مشاركة اللاعب مع المنتخب الاوليمبي في اوليمبياد طوكيو 2020 والتي تم تأجيلها للعام المقبل بسبب فيروس كورونا المنتشر في العالم كله، وإمكانية تسويق اللاعب أوروبيا عقب الاوليمبياد.

Advertisements

وكان كريم العراقى خرج فى بعض وسائل الإعلام يؤكد ترحيبه بالانتقال للأهلى، وأنه سيكون الخليفة الشرعى لأحمد فتحى ظهير أيمن الأهلى المنتقل مؤخرا لبيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهو ما أدى لوجود حالة من الغضب داخل بورسعيد وبين عدد من اللاعبين بسبب تصريحات اللاعب، خاصة أنه مازال مرتبطا بتعاقد رسمى مع النادى البورسعيدى ولا يحق له الحديث فى ذلك الأمر.

ورفض طارق العشرى المدير الفنى للمصرى حديث كريم العراقى جملة وتفصيلا قائلا "إحنا ما بنهزرش، هناك لائحة تم تطبيقها عليه لأنه تحدث فى الإعلام دون إذن مسبق"، مضيفاً "ليست عملية فوضوية، كما أننى أحب الانتماء، ولن يتواجد معى غير اللاعب الذى يحب النادى ومستعد للتضحية والقتال لأجله".