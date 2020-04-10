شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن مواعيد "كورسات لايف" للمدربين والإداريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإدارة الفنية باتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمود سعد، مواعيد المحاضرات وكورسات أون لاين للمدربين والاداريين ومحللى الأداء ومخططى الأحمال والتى تنظمها الادارة الفنية، ضمن برنامج التعلم عن بعد المقدم من الإدارة الفنية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، تمشيا مع الاجراءات الإحترازية ومنع التجمعات للحد من فيروس كورونا.

وقررت الإدارة الفنية إقامة المحاضرات 3 أيام فى الأسبوع هى أيام السبت والإثنين والأربعاء، فى الثامنة مساء بمشاركة محاضرين دوليين.

وأقيمت السبت الماضى محاضرة فنية بعنوان ( الاعداد البدني لبراعم كرة القدم ) مع الدكتور ابراهيم البطل، وسبق واعلنت الادارة الفنية عن تخصيص دورات تدريبيه تثقيفية ( كورسات لايف )للمدربين والإداريين ومخططى الأحمال وأخصائيي الإصابات، و ذلك فى ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة حاليا للحد من انتشار فيروس كورونا، وعدم القدره على عقد هذه الدورات بشكل مباشر مع المتدربين.

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وأكد الدكتور محمود سعد، أن هناك 9000 مدرب وإدارى ومخطط أحمال ومحلل إحصائيات يستفيدون من فكرة "كورسات اللايف" التى تم إطلاقها مؤخرا بدورة لمدربى حراس المرمى.

وأحال اتحاد الكرة ملف اختيار الكرة الموحدة التى ستُلعب بها مباريات الدورى بداية من الدور الثانى إلى محمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة، بحيث يختار الكرة التى تتناسب مع مواصفات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وكان اتحاد الكرة تلقى عروضا من 5 شركات لتصميم شكل الكرة الموحدة ويفاضل مسئولوه بينها لاختيار العرض الأنسب، حيث يرغب اتحاد الكرة فى تزويد كل ناد بالدورى الممتاز بـ50 كرة موحدة مع إمكانية دعم أندية القسم الثانى أيضا.. ومن المقرر أن يعلن اتحاد الكرة عن مزايدة علنية خلال أيام لإختيار العرض الأنسب من بين الشركات المتنافسة.