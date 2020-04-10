شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يحسم مصير صفقة قائد الأهلى بعد إعلان مرتضى منصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُحدد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، مصير ضم حسام عاشور قائد الأهلى إلى صفوف القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من عدمه، خاصة بعدما أبلغته لجنة التخطيط بالأحمر بعدم تجديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى مع القلعة الحمراء، ما يجعل انتقاله بصورة شرعية فى صفقة انتقال حر.

وقال مرتضى منصور، رئيس الزمالك، إن انضمام حسام عاشور إلى صفوف الزمالك بالموسم الجديد متروك للفرنسى باتريس كارتيرون، مؤكداً أن القلعة البيضاء تمتلك الأموال الكافية لضم عاشور أو أى لاعب آخر، إلا أن الرؤية الفنية متروكة لكارتيرون بشأن ضم قائد الأهلى من عدمه فى الموسم الجديد.

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ويدرس كارتيرون فى الوقت الحالى البدائل المختلفة للثنائى طارق حامد وفرجانى ساسى لاعبى وسط الزمالك، حتى يدخل الفريق الموسم الجديد بأفضل صورة سواء فى قوامه الرئيسى أو البدلاء.

ويبحث مسئولو الزمالك دعم الخطوط المختلفة بالفريق بلاعبين جدد أو إعادة بعض اللاعبين عقب نهاية فترة إعارتهم للأندية الأخرى، حيث تدور مناقشات بين إدارة الزمالك والفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، حول مختلف الأمور التى تخص الفريق استعدادا للمرحلة المقبلة فى ظل توقف النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ونجح الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى على الترتيب، كما نجح الأبيض فى التأهل إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ليضرب موعدًا مع الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف النهائى، حيث من المقرر أن يُقام لقاء الذهاب بين الزمالك والرجاء البيضاوى أحد يومى 1 و2 من شهر مايو المقبل وذلك فى المغرب، فيما يقُام العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته، ويسعى مسئولى الأبيض للاستفسار من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم كاف، عن مصير إقامة المباراتين فى الفترة المقبلة، بعد توقف النشاط الرياضى فى مختلف دول العالم لتجنب انتشار فيروس كورونا.