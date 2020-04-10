شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد مع والدته: الحمد لله على سلامتك يا أغلى حاجة فى حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطمئن مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروى الأول لنادى الزمالك، علي سلامة والدته، حيث كانت تمر بوعكة صحية، وحرص اللاعب على توجيه رسالة لوالدته بعد الاطمئنان على صحتها.

ونشر مصطفى محمد صورة تجمعه بوالدته عبر استورى الانستجرام الخاص به، معلقًا عليها: " الحمد لله على سلامتك يا أغلى حاجة فى حياتى".

ويؤدى مصطفى محمد برنامجه التدريبى الموضوع من الفرنسى باتريس كارتيرون فى مدينة الغردقة، بعد توقف النشاط والتدريبات فى كل الأندية وإلزام اللاعبين بالتدريب فى المنزل مع وضع رقابة من الأجهزة الفنية على تحركاتهم وعدم الخروج من المنازل إلا فى حالة الضرورة القصوى .

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وكشف الصربي ميتشو المدير الفني لمنتخب زامبيا، ومدرب نادى الزمالك السابق، عن طلب ستيفين جيرارد أسطورة ليفربول الإنجليزى لضم مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض إلى صفوف رينجرز الأسكتلندى.

وأضاف ميتشو خلال مداخلته عبر سكايب من زامبيا لبرنامج الدرجة الثالثة علي قناة أون تايم سبورت أن مصطفى محمد مهاجم الفريق لديه مستقبل مشرق، مؤكدا أن فرجانى ساسى وطارق حامد وبن شرقى وزيزو الأفضل فى الفريق حاليا.

وتابع ميتشو قائلا: "لاعبو الزمالك أظهروا إمكانياتهم بالفوز ببطولتى السوبر وجميعهم مؤهلين للاحتراف فى أوروبا، وأتمنى فوز الزمالك بدورى أبطال أفريقيا".