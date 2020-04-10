شكرا لقرائتكم خبر عن "حاوي" الأهلي يُلبّي رغبة صاحب أغنية "يا كورونا مالك ومالنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى وليد سليمان لاعب الأهلى إتصال هاتفى بالطفل "عبدالله الكلحاوى" ابن محافظة أسوان، والذى اشتهر خلال الفترة الأخيرة بالغناء للأهلى و لبّى "حاوي" الاهلي طلب الطفل الذى عبّر عن رغبته في التحدث أو مقابلة نجم الأهلي.

وحل الطفل عبدالله الكحلاوي، صاحب فيديو أغنية الكورونا الشهيرة "يا كورونا مالك ومالنا"، الذي انتشر في الآونة الأخيرة على مواقع التوصل الاجتماعي ضيفا على برنامج "كل يوم"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر شاشة "on" ، وأعرب الكحلاوي عن تمنيه مقابلة وليد سليمان.

وتحدث وليد سليمان مع الطفل اليوم ،الجمعة، مُبدياً إعجابه به وبصوته وبحضوره وتمنى له التوفيق والنجاح في حياته مُتعهداً بأن يلتقي به في النادي الاهلي أو أي مكان أخر عندما تسمح الظروف حيث تسبب وباء "كورونا" في تجميد النشاط الرياضي في مصر والعالم كله.

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وكان وليد سليمان الذى جددد عقده مع الاهلي مؤخراً لمدة موسمين قد هنأ أمس ، الخميس، البرتغالى مانويل جوزية المدير الفنى الأسبق للقلعة الحمراء بعيد ميلادة الـ74 ، ونشر وليد سليمان عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى أنستجرام صورة برفقة مانويل جوزية معلقا " عيد ميلاد سعيد ساحر " .

واحتفل الساحر مانويل جوزيه أمس بعيد ميلاده رقم 74، لاسيما أنه من مواليد التاسع من أبريل لعام 1946 فى مدينة سانت أنطونيو.