شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب حرس الحدود يغادر المستشفى عقب إجراء جراحة الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مصطفى الزنارى لاعب فريق حرس الحدود المستشفى اليوم عقب أجراء جراحة الرباط الصليبى بنجاح و الاطمئنان على حالتة الصحية من قبل الجهاز الطبى للفريق .

أجرى مصطفى الزنارى لاعب فريق حرس الحدود جراحة رباط الصليبى بنجاح أول أمس عقب الاصابة التى تعرض لها خلال الأيام الماضية والتى أتضح من خلال الأشعة أنها قطع كامل فى الرباط الصليبى .

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قام الجهاز الطبى لفريق حرس الحدود بقيادة الدكتور محمد سمكة بالاشراف على العملية الجراجية التى خضع لها اللاعب مصطفى الزنارى بأحد المستشفيات الخاصة .

أجرى محمد حليم المدير الفنى لفريق حرس الحدود أتصالات مكثفة مع لاعبى الفريق المصابين خلال الفترة الماضية لمتابعة التدريبات الاستشفائية التى يقومون بيها خلال تواجدهم فى المنزل بعد تجميد النشاط الرياضي بسبب وباء "كورونا" ، ويأتى هذا ضمن المتابعة التي يقوم بها الجهاز الفنى لمعرفة مدى الشفاء من الاصابة وموعد رفع الحمل البدنى لديهم للحفاظ على اللياقة البدنية لكل لاعب.

وقال محمد حليم خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أنه يعمل على الحفاظ على اللياقة البدنية لدى اللاعبين خلال فترة التوقف الحالية ولحين العودة الى التدريبات الجماعية و المباريات، مشيرا إلى أنه يطمئن على البرنامج التدريبى الخاص للاعبين الذى وضعه مدرب الاحمال خلال فترة البقاء فى المنزل عن طريق" واتس أب" .