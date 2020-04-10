شكرا لقرائتكم خبر عن 3.3 مليون جنيه دعم وزارة الرياضة لعدد من أندية الصعيد والوجه البحري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على صرف مبلغ بقيمة 3.3 مليون جنيه يتضمن مكافآت كل من المنتخب المصارعة ناشئين، التايكوندو وشمل المبلغ أيضا قيمة مكافآت منتخب مصر لكرة اليد، وكذلك دعم الاتحاد المصري للفروسية، وعدد من أندية الصعيد والوجه البحري

يأتي هذا في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تقديم كافة انواع الدعم المادي واللوجيستي للأندية والاتحادات الرياضية المختلفة، وكذلك دعم أبطال مصر الرياضيين اللذين شاركو وحققوا إنجازات في مختلف البطولات وفقا للظروف الحالية.

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وفي هذا الصدد قال وزير الرياضة أن الوزارة مستمرة في تقديم الدعم المناسب وفقا للوائح والقوانين والميزانيات المتاحة من أجل تطوير المنظومة الرياضية، مشيرا الي أن الوزارة تدرس حاليا تضرر الأندية الشعبية بمختلف دراجاتها.