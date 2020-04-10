شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى يطرح استفتاءً للجماهير للاختيار بين "عينيه وابتسامته" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، على مشاركه جماهيره والحصول على أرائهم فى طريقة ارتداء ملابسه، وذلك خلال الفترة الحالية التى تشهد توقف مسابقة الدورى الممتاز وجميع الأنشطة الرياضية فى العالم بسبب تفشى فيرس كورونا.

وطرح ساسى عبر استورى الانستجرام الخاص به استفتاء للجماهير لأختيار أى طريقة أفضل فى ارتداء ملابسه، وعرض صورتين، الأولى وهو يبتسم ويظهر عيناه، وفى الثانية بدون ابتسامة وأخفى عيناه بملابسه.

ويحرص مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على الاطمئنان على أحوال الثلاثى الأجنبى بالفريق الأبيض، فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، خلال الفترة الحالية من خلال أمير مرتضى، المشرف العام على قطاع بالنادى، الذى يطمئن بصورة مستمرة على الثلاثى من خلال الاتصالات الهاتفية معهم حيث يتواجدون فى الوقت الحالى فى بلادهم فى ظل توقف النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

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وأعلن مرتضى منصور، من قبل، إن الثلاثى الأجنبى فرجانى ساسى ومحمد أوناجم وبن شرقى، ملتزمين بعقودهم مع الفريق ولا يرغبون فى الأموال ولكن يبحثون عن تحقيق النجاحات داخل قلعة ميت عقبة.

فيما يحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على متابعة جميع لاعبى الفريق خلال فترة التوقف الحالية، من خلال التقرير اليومى الذى يتسلمه من جهازه المعاون لمتابعة تنفيذ اللاعبين للبرامج البدنية الموضوعه لهم، بعد تعليق التدريبات خلال هذه الفترة، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب تفشى فيروس كورونا.

ونجح الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى على الترتيب، كما نجح الأبيض فى التأهل إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ليضرب موعدًا مع الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف النهائى، حيث من المقرر أن يُقام لقاء الذهاب بين الزمالك والرجاء البيضاوى أحد يومى 1 و2 من شهر مايو المقبل وذلك فى المغرب، فيما يقُام العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته، ومن المنتظر أن تقام المباراة النهائية فى البطولة الأفريقية فى الكاميرون يوم 29 مايو، إلا أن بعد توقف النشاط الرياضى فى مختلف بلدان العالم ينتظر الزمالك والرجاء قرار الاتحاد الأفريقى بشأن المباراة وموعدها النهائى والموقف كاملا بعد تعليق الأنشطة المختلفة بسبب تجنب انتشار فيروس كورونا.