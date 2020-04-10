شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تصريحات أهلاوية فجرت براكين الغضب عند جماهير الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الفترة الأخيرة مجموعة من التصريحات عبر لاعبين سابقين أو حاليين داخل النادى الأهلى، إلا أنها فجرت براكين الغضب لدى جماهير القلعة الحمراء بعدما أحدثت شرخاً في العلاقة بين الطرفين ولاقت ردود أفعال واسعة الغضب في الأوساط الجماهيرية ، كونها جاءت فى الاتجاه المعاكس .

ونستعرض فى التقرير التالى تصريحات أبناء القلعة الحمراء التى أثارت جدلا واسعا بداخلها:

*رمضان صبحى : عايز أمشى وياريت محدش يزعل منى

تصريح صادم أخر سقط على رؤوس جماهير الأهلى ليكون بمثابة الكارثة لاسيما بعد رحيل عدد كبير من نجوم عن القلعة الحمراء هذا الموسم مثل أحمد فتحى وإكرامى وحسام عاشور ، حيث خرج رمضان صبحي صانع ألعاب الاهلى وقائد المنتخب الاولمبى في تصريحات تليفزيونية يؤكد رغبته في العودة لاستكمال تجربته الاحترافية سواء في الدوري الايطالي، في ظل وجود أندية إيطالية مهتمة بالتعاقد معه أو العودة لنادي هيديرسفيلد أو أي نادي آخر، باعتبار أن العودة إلى أوروبا حلم لأي لاعب كرة للتألق بملاعب القارة العجوز.

قال رمضان: "أتمني الاستمرار فى مشوار الإحتراف الخارجي، ولا أريد أن تغضب مني جماهير النادي الأهلي، هذا حلمي وأتمني تحقيقه وسأنتظر الفترة المقبلة لحسم الأمور"، وتأتي هذه التصريحات لتضع حدا للاجتهادات حول مصير النادي من راء عقد للاعب بنهاية الموسم أو تجديد الإعارة، لاسيما أن رغبته في استكمال تجربته الاحترافية.

وتضع لجنة التخطيط بالأهلى خطة الاستعداد للموسم الجديد، مستغلة فترة توقف النشاط الرياضى فى مصر بسبب انتشار فيروس كورونا، ويعد من أهم الملفات المتواجدة على مائدة لجنة التخطيط هو كيفية تعويض رمضان صبحى نجم هجوم الفريق.

*مجدى عبد الغنى عن لجنة التخطيط بالأهلى : أسلوب لجنة كرة عويجة

فيما فتح مجدي عبدي الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، النار على مسؤولي النادي الأهلي، بسبب إنفاق المبالغ الضخمة على اللاعبين الذين تخطوا سن الـ 30.

وقال عبد الغني، في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي "تويتر": "وليد سليمان بيبطل كرة يحصل على11 مليون جنيه في الموسم، ويضع بند في عقده ينص ألا يتقاضى أي لاعب آخر في النادي راتب أعلى منه".

وتابع: "أحمد فتحي كان يتقاضى 4 مليون جنيه في الموسم، يجدد عقده بـ 12 مليون؟ ده مش أسلوب لجنة كرة قدم.. ده أسلوب لجنة كرة عويجة".

وكشف مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي، أن مجدي عبد الغني خرج في مقطع فيديو ليوجه الاتهامات والتهكم للجان النادي ومجلس إدارته ولاعبيه، وذلك في ظل حربه ضد القلعة الحمراء ومجلس إدارتها ونجومه دون أسباب واضحة مؤكدة أن عبد الغني اعتاد الهجوم علي النادي بشكل أثار غضب كبير داخل القلعة الحمراء.

وكشفت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي عن وجود تفكير لدى مجلس إدارة النادي في إحالة تصريحات مجدي عبد الغني للعرض على الجمعية العمومية لتتخذ ما تراه تجاه هجومه المستمر على النادي ومجلس إدارته ولاعبيه وتعمده توجيه اتهامات وتلميحات بدون

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*حسام عاشور : لن أعتزل مازلت قادراً على العطاء وأمتلك عروض

بينما أكد حسام عاشور قائد الأهلى انه ليس من المنطقي أن يكون أساسي الموسم الماضي كاملا ويعتزل الموسم الحالي، قائلا انه امر غير منطقي تماما، مشددا علي انه يبلغ من العمر الان 34 عاما ولم يفتعل أزمة او يقوم باجراء جراحة اثرت علي مسيرته الكروية.

وأضاف عاشور : لم أتخذ قراري حتي الان ولا زلت ادرس عرض الأهلي سواء بالاعتزال أو الاستمرار في نادي اخر، الوضع الحالي بسبب كورونا منحني مهلة أكبر من التأني في التفكير

واعثرت مفاوضات تجديد تعاقد حسام عاشور كابتن الاهلى حيث أكد اللاعب أن النادي طلب منه الاعتزال أو اللعب لناد آخر ، مسمار" وسط الأهلي حصد 37 لقباً مع النادي بواقع الدوري المصري 12 مرة، السوبر المصري 10 مرات، دوري أبطال إفريقيا 5 مرات، السوبر الإفريقي 5 مرات، كأس مصر 3 مرات وبرونزية بطولة كأس العالم للأندية ليتفوق عليه اللاعب البرازيلي دانى ألفيش على مستوى العالم الذى حصد 41 لقبا وبات من الصعب تحطيم الرقم القياسى لنجم برشلونة السابق وساباولو الحالي

*أحمد فتحى بعد الرحيل عن الاهلى : خرجت من الباب الكبير

بينما جاء تبرير أحمد فتحى نجم الاهلى لرحيله عن القلعة الحمراء بكونه "خروج من الباب الكبير" مثلما قال اللاعب في بيان الوداع ، ليصيب جماهير الاهلى بالغضب لاسيما أنها ترفض طريقة خروج الجوكر من النادى وتراها طريقة غير مناسبة لتاريخه مقارنة بطريقة خروج شريف اكرامى حارس الفريق الذى كان واضحاً من البداية وأعلن موقفه بخلاف فتحى .





وبرر الجوكر رحيله عن القلعة الحمراء برغبته فى رفع الحرج عن الأهلى وجماهيره قائلا "لقد اتخذت قرارا لأكون صادقاً معكم هو أصعب قرار اتخذته فى حياتى المهنية كلاعب كرة قدم والتى استمرت طوال 20 عاما لم أدخر جهدا أو نقطة عرق طوال هذه السنوات من أجل رفعة شأن نادينا الحبيب النادى الأهلى، قرارى يرفضه القلب بشدة لكن العقل يحتم علينا اتخاذ مثل هذه القرارات، وعلمتنا الحياة أن نخرج مرفوعى الرأس من الباب الكبير ونحن فى أوج عطائنا كى لا نصبح عبئا على النادى أو الجماهير، وكما قلت استخرت الله رافعاً الحرج عن مجلس إدارة النادى الموقر لإعطاء الفرصة كاملة للجيل الجديد داخل النادى والبحث عن تجربة جديدة وشغف جديد فى مكان آخر".

*فايلر : طريقة لعب أزارو لا تناسبنى

وجاء تصريح فايلر المدير الفني للأهلى عن لاعبه السابق وليد ازارو ليغضب جماهير القلعة الحمراء التي كانت تمنى النفس بعودة المهاجم المغربى للنادى مرة أخرى ولكن بعد تأكيد رينيه فايلر في تصريحات تلفزيونية أنه فضل رحيل ازارو بسبب ميله للعب على الكرات المرتدة واللعب في المساحات الواسعة، وهو ما يتعارض مع طريقة لعبه وأسلوبه الخططي، ليجعل عودة أزارة صعبة في ظل استمرار فايلر بالقيادة الفنية للأهلي.