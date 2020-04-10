شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون عن تخفيض عدد اللاعبين الأجانب: أعظم قرار ورحمنا من السماسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب ومشرف على فريق الكرة، بقرار تخفيض عدد اللاعبين الأجب في قوائم الفرق بداية من الدوري الجديد.

وقال عادل في تصريحات خاصة: أعظم قرار في تاريخ الاتحاد، ومفيد من جميع الجوب، سواء للاعب المصري ومنح الفرصة للناشئين أو لمنتخب مصر، وحتى للأندية التي ستتجه للاعبين المصريين بدلاً من الوقوع في فخ السماسرة.

أضاف عضو المقاولون: ما هو غائب عن البعض أن بعض أندية القسم الثاني تحصل على خدمات لاعبين أفارقة كثر مجاناً لتبيعهم بعد ذلك لفرق الدوري الممتاز، فهذا القرار أنقذ الأندية من فخ السماسرة.

واختتم محمد عادل: هذا القرار سيعود بالنفع على المنتخب وسيتيح الفرصة للاختيار من قطاع عريض من اللاعبين، وأعتقد أن العودة للائحة القديمة هو قرار صائب فالفرق لا تحتاج أكثر من ثلاث لاعبين أجانب.

ويتمسك اتحاد الكرة بتطبيق لائحة شئون اللاعبين فى الموسم المقبل، والتى تم إرسالها إلى الأندية قبل انطلاق الموسم الجارى، وتحديدا فيما يتعلق باللاعبين الأجانب فى الدورى الممتاز.

وأرسل اتحاد الكرة لائحة شئون اللاعبين إلى جميع الأندية، وتضمنت عدم السماح بقيد 4 لاعبين أجانب كحد أقصى لكل نادٍ من أندية القسم الأول أسوة بالموسم الماضى، علما بأنه سيتم تقليل عدد اللاعبين الأجانب بدءا من الموسم الجديد 2020-2021.

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ويضم الأهلى والزمالك عددا كبيرا من اللاعبين الأجانب هذا الموسم، فالأهلى يضم كلا من أليو بادجى وأليو ديانج وجيرالدو وجونيو أجايى وعلى معلول ووليد أزارو المعار فى الاتفاق السعودى لنهاية الموسم، بينما يضم الزمالك كل من فرجانى ساسى ومحمد اوناجم وأشرف بن شرقى وكاسونجو وحميد احداد المعار فى صفوف الرجاء المغربى.

فى السياق ذاته، تسيطر حالة من الغموض حول مصير لاعبى شمال أفريقيا فى الدورى المصرى فى الموسم المقبل، خاصة أن اتحاد الكرة أعلن مطلع الموسم الجارى أنه يحق لكل ناد التعاقد مع لاعب واحد من شمال أفريقيا أو سورى أو فلسطينى على أن يتم اعتباره كلاعب محلى لمدة موسم واحد فقط هو الموسم الجارى.

ونظرا لتوقف الدورى فى الوقت الحالى وعدم وضوح الرؤية حتى الآن حول مصيره سواء بالاستكمال أو الإلغاء، بدأت تظهر على الساحة تساؤلات حول مصير لاعبى شمال أفريقيا فى الموسم المقبل، وهل سيتم اعتبارهم محليين فى الموسم المقبل حال الغاء الدورى هذا الموسم او تمديد القرار لموسم آخر.

فى هذا الصدد، كشف مصدر باتحاد الكرة أن قرار اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا كلاعب محلى سارٍ لمدة موسم واحد فقط هو الموسم الجارى، ولا توجد نية لمد القرار للموسم المقبل سواء تم استكمال الدورى هذا الموسم أو تم الغاؤه.

وتابع أن اتحاد الكرة أخطر الأندية مطلع الموسم الجارى أن اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا كلاعب محلى، لمدة موسم واحد فقط، وعلى الأندية أن توفق أوضاعها وفقا لهذا القرار، موضحا أن اتحاد الكرة لا ينوى مد القرار حتى فى حالة إلغاء الدورى.