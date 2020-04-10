شكرا لقرائتكم خبر عن هتكبرها عليا هفخمها عليك .. الحضرى يرقص على "جيت ع البايظ" بـ "تيك توك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واحدة من أشهر الأغانى الشعبية الموجودة حاليا على ساحة مواقع التواصل الاجتماعى، هى أغنية "جيت ع البايظ"، وتنتشر بالأخص فى تطبيق "تيك توك"، والتى يرقص المستخدمون على نغماتها.

@essamelhadary73 ♬ الصوت الأصلي - apdoramdan4

حارس مرمى منتخب مصر السابق عصام الحضرى، نشر عبر حسابه على تيك توك، فيديو له وهو يرقص على الأغنية، ويغنى " هتكبرها عليا هفخمها عليك.. اسمع منى يا شنب .. جيت ع البايظ"



الحضرى

الحضرى يظهر فى برنامج "آبلة فاهيتا لايف من الدوبلكس" مع الدمية الشهيرة، ابله فاهيا ، حيث نشرت صورة تجمعها بالحضرى، عبر حسابها على "انستجرام"، وعلقت عليها قائلة، "الارملة الشاطرة ماتتصدش.. الليلة دي انا و الحضرى الساعة 11 لايف من الكوارنطين على on tv.

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عصام الحضرى على تيك توك

كما نشرت "كارو" ابنة "فاهيتا"، صورة مع الحضرى أيضا، وعلقت عليها " مـــامـــا.. لو كارو يشوط حضري يصد".

واستضافت أبلة فاهيتا الحلقة الماضية النجم عمرو يوسف، تطرق فيها للعديد من الأمور التي تخصه، وخلال فقرة من فقرات البرنامج تتمثل فى سؤال إذا رفض الإجابة عليه ينفذ عقابا، وقام النجم عمرو يوسف بالعديد من الأمور الجديدة والمختلفة عليه، حيث نفذ عمرو يوسف العقاب بالقيام بقص حتة من شنبه، ثم أمسك صاجات وغنى لأبلة فاهيتا، بالإضافة إلى إعطائه ساعته لأبلة فاهيتا، وذلك لرفضه الإجابة على أسئلة من عينة "مين أرخم واحدة فى أصحاب كندة؟ وأجرك كام فى آخر مسلسل؟ وسعر الساعة التى يرتديها".