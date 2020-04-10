شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان بيلعب بلياردو خلال توقف النشاط الرياضى بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لجأ أحمد ياسر ريان، مهاجم النادي الأهلي المعار إلى فريق الجونة، إلى لعب البلياردو للتغلب على ملل توقف النشاط الرياضي كإجراء احترازي للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.

ونشر أحمد ريان صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام خلال لعب البلياردو.



احمد ريان

وتدرس لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى موقف أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق المُعار للجونة لنهاية الموسم الجارى، بعدما طالب البعض بإعادة المهاجم الشاب لتدعيم هجوم الأحمر الصيف المقبل.

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ويُقدم أحمد ياسر ريان عروضا جيدة مع الجونة، وساهم فى بعض انتصارات فريقه قبل توقف النشاط الرياضى مؤخراً على خلفية انتشار فيروس كورونا الذى ضرب العالم كله.

وتحسم لجنة التخطيط مصير المُعارين من الأهلى لأندية أخرى، وفى مقدمتهم اللاعبون الذين يُقدمون عروضا جيدة مع أنديتهم، أمثال أحمد ياسر ريان الذى يُطالب البعض بإعادته للقلعة الحمراء فى ظل مُعاناة الهجوم الأحمر من عدم التوفيق، خاصة أن مهاجم الجونة استفاد كثيراً من تجربة الإعارة للنادى الساحلى واكتسب خبرات بات تؤهله لقيادة هجوم كبير كالأهلي.

لجنة التخطيط للكرة بالأهلى، التى يرأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو، تناقش حالياً عدة ملفات كروية خاصة بالقلعة الحمراء بالتنسيق مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى خاصة فى ظل فترة توقف الدورى الحالية التى يحاول الجهاز الفنى استغلالها فى حسم مثل هذه الملفات المهمة.