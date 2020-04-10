شكرا لقرائتكم خبر عن الجماهير تواصل دعم أحمد فتحي : "أرجل لاعب فى تاريخ الكرة المصرية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل أحمد فتحى ظهير أيمن الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى استعراض ردود أفعال جماهير القلعة الحمراء، بعد إعلان قراره بعدم التجديد والرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجارى، ورغبته فى خوض تجربة جديد خارج أسوار النادى.

واستعرض الجوكر عدد من الرسائل التى وجهت إليه من الجماهير عبر استورى إنستجرام، وجميعها جاءت للإشادة بأخلاق وامكانيات اللاعب، وجاءت أحد الرسائل: "أرجل لاعب فى تاريخ الكرة المصرية"، كما جاء فى رسالة اخرى: "أنا لسة عندى أمل إنه ممشيش وهيختم عندنا".

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وكان أحمد فتحى قد أبلغ إدارة ناديه برحيله نهاية الموسم بعد رفض العرض الأحمر الخاص بتجديد عقده، ووقع أحمد فتحى لبيراميدز فى وقت سابق لمدة 3 سنوات تبدأ من الموسم المقبل.

وأكد مسئولو الأهلى أنهم عرضوا على الجوكر أحمد فتحى مقابلا يليق بخبراته، والذى وصلت قيمته لـ11 مليون جنيه فى الموسم الواحد على أن يكون تجديده لمدة موسمين، بينما دخل بيراميدز فى مفاوضات قوية مع أحمد فتحى، حيث تم إغراء اللاعب بالحصول على 15 مليون جنيه فى الموسم وإعفائه من نسبة المشاركة وتحمل النادى نسبة الضرائب إلا أن إدارة بيراميدز أكدت للجوكر صعوبة حمله لشارة القيادة فى ظل وجود النجم عبد الله السعيد.

وعرض الأهلى على أحمد فتحى إعفاءه من بند نسبة المشاركة، بحيث يحصل على راتبه السنوى بالكامل دون أن يكون لنسبة المشاركة أى دور فى تخفيض أى مبلغ من قيمة عقده نهاية الموسم، بينما أكد مسئولو الأهلي للجوكر أنه سيكون قائد الفريق حتى اعتزاله وهو العرض الذي رفضه فتحي في نهاية الأمر.