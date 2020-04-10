شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يتوج بأول بطولة فى تاريخه على حساب دراجونز الإنجليزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 10 أبريل 1923 توج النادى الأهلى بأول بطولة فى تاريخه، حينما حقق أول لقب رسمى لفريق الكرة بفوزه بكأس السلطان حسين بعد تفوقه فى المباراة النهائية على دراجونز الإنجليزى بنتيجة 2/0 سجلهما أحمد مختار وخليل حسنى، ومنذ ذلك اليوم بدأت رحلة الهيمنة الأهلاوية على البطولات بأرقام قياسية تاريخية، وانطلقت احتفالات غير مسبوقة فى مصر، ومظاهرات شعبية بعد فوز الأهلى على الإنجليز.

على مدار التاريخ نجح النادى الاهلي فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية بعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست فى عام 1907.

ويحتل النادى الأهلى صدارة الأندية الـ 30 الأكثر تحقيقا للبطولات فى العالم متفوقا على كافة الأندية العالمية، حسب القائمة التى نشرتها صحيفة ميرور البريطانية رغم تجاهل الصحيفة لأكثر من 18 بطولة أخرى فاز بها الأهلى.

جاءت بطولات الأهلى كالتالي:

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أولاً البطولات المحلية

41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصري.

البطولات القارية: 20 لقبا

8 ألقاب دوري أبطال أفريقيا، 4 ألقاب أبطال الكؤوس، لقب واحد كأس الكونفدرالية الأفريقية، 6 ألقاب كأس السوبر الأفريقي، لقب واحد بالبطولة الأفرو أسيوية، 4 ألقاب كأس أبطال العرب.

الأهلي جمع بين الدوري والكأس 14 مرة في تاريخه

على مدار تاريخه الطويل جمع النادي الأهلي بين بطولتي الدوري والكأس 14 مرة، كان أولها في موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".

فيما كان التتويج الأخير بالدوري والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.