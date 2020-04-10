شكرا لقرائتكم خبر عن " العجلة " سلاح الحلواني لمحاربة توقف النشاط .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أدي عمرو الحلواني ظهير أيسر حرس الحدود تدريبات صباح اليوم في المنطقة المحيطة بمنزله، عن طريق قيادة الدراجة لرفع معدل اللياقة البدنية تدريجيا في ظل توقف النشاط الكروي كاملا والتدريبات بسبب انتشار فيروس كورونا.

ونشر الحلواني فيديو علي صفحته الخاصة علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وهو يؤدي تدريبات قيادة الدراجة، وذلك لكسر حالة التجميد التي يعاني منها لاعبو كرة القدم بسبب توقف التدريبات والتزام المنازل لحين انتهاء ازمة كورونا.

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ووضع عصام محمد مدرب الاحمال لفريق حرس الحدود برنامج تدريبى يومى للاعبى الفريق خلال الفترة الحالية لحين العودة الى التدريبات الجماعية ، وتاتى متابعة مدرب الاحمال للاعبين خلال الهاتف المحمول وذلك للحفاظ على اللياقة البدنية لهم بالاتفاق مع الجهاز الفني بقيادة محمد حليم احين العودة الى التدريبات الجماعية والمباريات .

من ناحية اخري أجرى محمد حليم المدير الفنى لفريق حرس الحدود أتصالات مكثفة مع لاعبى الفريق المصابين خلال الفترة الماضية لمتابعة التدريبات الاستشفائية التى يقومون بيها خلال تواجدهم فى المنزل ضمن المتابعة التي يقوم بها الجهاز الفنى لمعرفة مدى الشفاء من الاصابة وموعد رفع الحمل البدنى لديهم للحفاظ على اللياقة البدنية لكل لاعب.

وقال محمد حليم خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أنه يعمل على الحفاظ على اللياقة البدنية لدى اللاعبين خلال فترة التوقف الحالية ولحين العودة الى التدريبات الجماعية و المباريات، مشيرا إلى أنه يطمئن على البرنامج التدريبى الخاص للاعبين الذى وضعه مدرب الاحمال خلال فترة البقاء فى المنزل عن طريق" واتس أب" .