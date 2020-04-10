شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال: "الكورة وحشتني ومتأكد إن المحنة هتعدى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب عمرو جمال، مهاجم الأهلى السابق وطلائع الجيش الحالي، عن اشتياقه لعودة النشاط الرياضى من جديد، بعد فترة التوقف التى بدأت فى مارس الماضى وتستمر حتى 23 أبريل الجارى، كإجراء احترازى لمواجهة تفشى فيروس كورونا.

ونشر "الغزال" صورة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام وعلق عليها، "حبى للكورة كان دايما بيخلينى عندى هدف بحاول أوصله، وأجرى وراه بكل قوتى وعزيمتى لحد ما يتحقق، وكنت ساعات بزعل أوى لو فى حاجة عطلتنى ومعرفتش أوصل وأنسى أن ممكن يكون فى شىء بيتأجل".

وأضاف مهاجم الأهلى السابق، "فى لحظة اكتشفت إننا محتاجين نشكر الله على كل النعم البسيطة اللى ادهالنا وكنا فاكرين إنها بديهية".

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واختتم عمرو جمال قائلا، "وحشتنى الكورة، بس أنا عارف ومتأكد إن المحنة دى هتعدى علينا وكل واحد هيرجع يعمل الحاجة اللى بيحبها بس بعد ما نكون اتعلمنا حاجات كتير كنا ناسيينها".



عمرو جمال

من ناحية أخرى، يدرس الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى عدة خطط للتعامل مع سيناريو عودة الدورى العام خلال الفترة المقبلة، بعدما ترددت أنباء عن إمكانية عودة المسابقة فى منتصف مايو المقبل، فى ظل التعامل المميز من الدولة مع وباء كورونا والسيطرة عليه حتى الآن، حيث يدرس بسيونى فكرة إمكانية معسكر إعداد للفريق ، أو لعب مباريات ودية متدرجة المستوى البدنى لتجهيز لاعبيه .

وحرص محمد مختار مدير شئون اللاعبين بطلائع الجيش على اجراء اتصالات هاتفية بلاعبيه الاجانب المتواجدين فى القاهرة للإطمئنان عليهم وعلى أسرهم خلال تواجدهم فى الحجر المنزلى فى ظل توقف النشاط الكروى ، مطالباً إياهم بتنفيذ البرامج التدريبية التى أرسلها لهم عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق عبر موقع التواصل الاجتماعى واتساب للحفاظ على لياقتهم البدنية حال عودة النشاط فى أى توقيت.

وحذر عبد الحميد بسيوني لاعبيه من زيادة الوزن خلال فترة التوقف الحالية ، خوفا علي لياقتهم البدنية مع عودة النشاط الكروي مرة أخري مطالبا إياهم باتباع أنظمة غذائية متوازنة .