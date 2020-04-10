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اتحاد التايكوندو يعلن عن موعد بطولة مصر الأولي للبومزا عبر الإنترنت

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أعلن الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة عمرو سليم عن موعد انطلاق أول بطولة بومزا عبر الإنترنت معتمدة رسميا من الاتحاد .

وكشف عمرو سليم في تصريحات خاصة أن البطولة ستنطلق يوم الاثنين  ٢٠ ابريل  في قطاع الچونيور  للمرحلة السنية ما بين ١٤ و ١٧ عام  .
و أوضح أن الاتحاد فكر

في إقامة البطولة عبر الانترنت نظرا للظروف التي تمر بها البلاد و حرصا من الاتحاد على استمرار التدريب و المنافسة و التواصل مع اللاعبين و المدربين .
و لفت الى انه سيتم نشر الشروط الكاملة للبطولة في القريب العاجل و لكن وجب التنويه لإعطاء اللاعبين و المدربين اطول مدة ممكنة للاستعداد و التدريب، كما سيتم الإعلان تباعا عن مواعيد إقامة باقي المنافسات للأعمار و المراحل الاخري في منافسات البومزا.
واتم بانه سيقوم نخبة من الحكام الدولين و المحلين في البومزا بالتحكيم في البطولة تحت الإشراف المباشر للجنة الحكام بالاتحاد كما سيمنح الاتحاد كل من اللاعبين و الأندية الفائزة شهادات رسمية معتمدة من الاتحاد .
 
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