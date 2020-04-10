رافاييل دا سيلفا: أتمنى إلغاء الدوري الإنجليزي وعدم تتويج ليفربول

أعرب رافاييل دا سيلفا، لاعب ليون الفرنسي الحالي ومانشستر يونايتد السابق، عن أمله في إلغاء مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وعدم تتويج ليفربول باللقب، باعتباره على بعد 6 نقاط فقط من الحسم بشكل رسمي.

وقال اللاعب في تصريحات أبرزتها الصحافة الإسبانية اليوم الجمعة، أن هذا الأمر إذا حدث سيكون بلا شك صادم على ليفربول ومحبيه، لكنني بشكل شخصي أتمنى عدم تتويج ليفربول باللقب وبقاؤه فترة أكبر من 30 عام بعيداً عن لقب البريميرليج.

كانت فعاليات الدوري الإنجليزي ومعظم المسابقات الأوروبية قد شهدت تعليقاً تاماً بسبب تداعيات فقط من الحسم بشكل رسمي.وقال اللاعب في تصريحات أبرزتها الصحافة الإسبانية اليوم الجمعة، أن هذا الأمر إذا حدث سيكون بلا شك صادم على ليفربول ومحبيه، لكنني بشكل شخصي أتمنى عدم تتويج ليفربول باللقب وبقاؤه فترة أكبر من 30 عام بعيداً عن لقب البريميرليج.كانت فعاليات الدوري الإنجليزي ومعظم المسابقات الأوروبية قد شهدت تعليقاً تاماً بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد

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