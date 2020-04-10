يلتقي البرتغالي رافايل لياو لاعب فريق ميلان الإيطالي مع سيباستيانو إسبوزيتو لاعب انتر غداً السبت بهدف دعم جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا عبر ألعاب الفيديو من خلال لعبة "برو إيفولوشن سوكر" الالكترونية، لأول مرة في ظل توقف النشاط الرياضي والحجر المنزلي المفروض حول العالم للحد من انتشار

وتهدف المباراة إلى جانب كسر الملل الناتج عن الحجر المنزلي وتوقف النشاط إلى جمع التبرعات من خلال المؤسسة الخيرية التابعة لميلان، لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا "كوفيد-19" في مقاطعة لومبارديا التي تعتبر البؤرة الأساسية للوباء في إيطاليا.

إيفولوشن سوكر" الالكترونية، لأول مرة في ظل توقف النشاط الرياضي والحجر المنزلي المفروض حول العالم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتهدف المباراة إلى جانب كسر الملل الناتج عن الحجر المنزلي وتوقف النشاط إلى جمع التبرعات من خلال المؤسسة الخيرية التابعة لميلان، لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا "كوفيد-19" في مقاطعة لومبارديا التي تعتبر البؤرة الأساسية للوباء في إيطاليا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ديربي ميلان وإنتر عبر الفيديو بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.