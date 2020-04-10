نجم مانشستر يونايتد يوزع مواد غذائية علي كبار السن في ظل أزمة كورونا

قام الإنجليزي هاري ماجواير نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي مساءاليوم الجمعة ، بمساعدة كبار السن في مدينته موسبورو شيفيلد، وذلك في مبادره منه لمواجهة فيروس كورونا. وحرص ماجوير في لفته إنسانية رائعة منه ، علي توزيع المواد الغذائية علي كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم ال 70 عاما، في مدينته موسبورو شيفيلد بإنجلترا، لمواجهة تداعيات أزمة كورونا. ال 70 عاما، في مدينته موسبورو شيفيلد بإنجلترا، لمواجهة تداعيات أزمة كورونا. يذكر ان جميع النشطة الرياضية معلقة بإنجلترا في الفترة الحالية بسبب أنتشار فيروس كورونا الوبائي ، والذي علق النشاط الكروي في العالم بأثره.

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