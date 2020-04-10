الاتحاد الجزائري: نناقش توقيت العودة للتدريبات استعداداً لاستئناف النشاط

قالت إدارة الإعلام بالاتحاد الجزائري لكرة القدم، أنه تجرى الآن مناقشات بشأن التوقيت الأمثل للعودة للتدريبات استعداداً لاستئناف النشاط الكروي، عندما تخف تداعيات الأزمة الصحية الراهنة.

وأضاف المسئول الإعلامي بالاتحاد في تصريحات للإعلام الجزائري، أنه سيتم الاستفادة بطريقة أو بأخرى من الأندية الألمانية التي تجري الآن تدريباتها البدنية من المقر بشكل مجمع مع أخذ التدابير

الوقائية اللازمة.وشدد، على أن الاتحاد الإفريقي للعبة ينبغي عليه تفهم اختلاف دول القارة في توقيتات العودة ليتم تأجيل أي ارتباطات دولية إلى وقت لاحق، تنفيذاً لقرار الفيفا باستكمال ماتبقي من مباريات تتبع الموسم الرياضي الحالي.