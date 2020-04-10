الاتحاد الإيطالي يكافئ الأطباء ويهديهم درع الدوري لموسم كورونا

أهدي الاتحاد الإيطالي لكرة القدم مساء اليوم الجمعة درع القلب والذي يرمز للقب الدوري، إلي الأطباء ، لاعتبارهم البطل في هذا الموسم لمكافحة وباء كورونا الذي انتشر بالبلاد في الفترة الأخيرة.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الإيطالي فيديو قصير ملحوقا بعبارات مهداة للأطباء قائلا " فريق مثل

هذا بحاجة للدعم والتقدير من البلد ككل".

وأضاف الاتحاد أن درع القلب سيتم تسليمه بعد أنتهاء الأزمة التي تمر بها البلاد حاليا، في حدث كبير يجمع بين المنتخب الإيطالي وفريق مختار من موظفي الخدمة المدنية.

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وقال جابريلي جيرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي في تصريحات اليوم الجمعة: " قررنا الابتعاد عن الجدل الرياضي واختيار هؤلاء الأبطال، بدون مبالغة، اعتراف موجود بالفعل في قلوب الناس".

ويعتبر درع القلب هو رمزا للقب الدوري الإيطالي، الذي يتوج به الفائز ببطولة الدوري الممتاز.

ويذكر أن النشاط الكروي في إيطاليا معلق حاليا، بسبب أزمة فيروس كورونا الوبائي الذي انتشر في العالم بأثره في الفتره الماضية.