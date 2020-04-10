فايلر يطلب مهاجماً جديداً للأهلي

أوصى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بضم مهاجم جديد لتدعيم الخط الأمامي للفريق الأحمر في الموسم المقبل. للفريق الأحمر في الموسم المقبل. وطلب فايلر من إدارة الأهلي ترشيح مهاجم جديد لضمه في الموسم المقبل بمواصفات معينة من أجل دعم الخط الأمامي للفريق.

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