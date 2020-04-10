صدام مرتقب بين الأهلي واتحاد الكرة.. تعرف على السبب

يبدو أن الأيام القادمة ستشهد صداماً بين النادي الأهلي ومسؤولي اتحاد الكرة بعد التسريبات الواردة من الجبلاية بأن الموسم المقبل سيشهد تخفيض عدد الأجانب إلى 4 لاعبين فقط بدلاً من 5 لاعبين.

وسمح اتحاد الكرة في الموسم الحالي بقيد 5 لاعبين أجانب مع وجود بند بمعاملة اللاعب الشمال أفريقي أو السوري أو الفلسطيني كمواطن مصري

وهو الأمر الذي استفاد منه الأهلي في قيد 5 لاعبين أجانب في قائمته هم التونسي علي معلول والمغربي وليد أزارو والنيجيري جونيور أجاي والأنجولي جيرالدو والمالي أليو ديانج ثم استبدل الأهلي لاعبه أزارو المعار للاتفاق السعودي بالمهاجم السنغالي أليو بادجي.

وأبدى مسؤولو الأهلي تحفظهم على تطبيق هذا البند لمدة موسم واحد وهو الأمر الذي يضر بمصالح الأندية التي تضطر لفسخ عقود اللاعبين لعدم قيدهم في القائمة خاصة أن التغييرات المستمرة في لوائح القيد تؤثر على استقرار البطولات والأندية سواء فنياً أو مالياً.

وتتجه النية لدى مسؤولو الأهلي لإعارة أو بيع جيرالدو في الموسم المقبل ولكن الأهلي كان يرغب في ضم لاعب أجنبي خامس بدلاً منه وهو ما يفسده اتحاد الكرة بقراره المنتظر في المرحلة القادمة.