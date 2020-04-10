‏رابطة المحترفين للدراجات الهوائية ترفض تقليص رواتب اللاعبين في ظل أزمة كورونا

اعلنت رابطة المحترفين للدراجات الهوائية رفضها التام للتقليص الشاملل لرواتب اللاعبين في ظل الأزمة المالية الناتجة عن توقف النشاط بسبب أزمة انتشار فيروس ‎كورونا .

وأعلنت الرابطة في بيان لها اليوم رفضها لتقليص المرتبات بشكل شامل ولكنها ستبقي المجال مفتوحاً أمام لحين الوصول تسوية معينة ترفع الضرر عن الجميع .

وتعاني الهيئات والمؤسسات

عن الجميع .وتعاني الهيئات والمؤسسات الرياضية حول العالم من أزمة مالية بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أدي إلى وقف الأنشطة الرياضية في مختلف دول العالم الى أحل غير مسمى .

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