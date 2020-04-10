روما يفشل في الإبقاء على سمولينج وآرسنال أبرز المُهتمين منذ مدة بالتعاقد مع المدافع الإنجليزي، الذي يمتلكه فريق مانشستر يونايتد.

زعمت صحيفة ذا صن أن المفاوضات لإبقاء مدافع مانشستر يونايتد “كريس سمولينج” في روما “على شفا الانهيار”، في ظل عدم تمكن فريق العاصمة الإيطالية في الاستجابة إلى مطالب الشياطين الحمر المادية.

وخاض الجيالوروسو محادثات بشأن اتفاق دائم مع سمولينج الذي قضى الموسم الجاري على سبيل الإعارة في أوليمبيكو ، وشارك في 28 مباراة لصالح المدرب باولو فونسيكا.

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وقد تم تحديد رسوم قدرها 28 مليونًا من قبل اليونايتد، ولكن صحيفة ذا صن ادعت أن جيالوروسي قد رفعت الراية البيضاء بسبب “الصعوبات المالية” نتيجة جائحة فيروس “كورونا“، ولم تعد قادرة على تحمل نفقات المدافع الإنجليزي، حاله حال باقي أندية إيطاليا، التي تأذت كثيرًا بسبب انتشار المرض.

وقال مصدر لم تذكر اسمه للصحيفة “نعلم أن كريس سيحب البقاء وهي صفقة تناسب جميع الأطراف في نهاية الموسم، لكن الواقع المالي مختلف للغاية، لدى الأشخاص في روما العديد من الأشياء الجديدة التي يجب مراعاتها، كما أنه يجب أن نأخذ في الاعتبار فشل إعارة ماركوس روخو إلى إيفرتون، قد يحتاج مانشستر يونايتد مدافعه”.

يذكر أن فريق آرسنال هو أهم المُهتمين بخدمات مدافع مانشستر يونايتد، وإدارته على استعداد لدفع المبلغ المطلوب، ولكن اليونايتد لا يريد بيع اللاعب لمنافس مباشر ويفضل إبعاده عن البريميرليج.