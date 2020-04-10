اسطورة الارجنتين "مارادونا" بقميص نابولي (صور:Getty)

لعب أسطورة الأرجنتين “دييجو أرماندو مارادونا” بين صفوف نادي نابولي الإيطالي فى الفترة من 1984 الى 1991، حيث أصبح النجم المعشوق بين جماهير النادي، واستطاع ان يرفع الفريق إلى عصر الأكثر نجاحا في تاريخه، وفى هذا الموضوع سوف نستعرض معكم فيديو جميع أهداف دييجو أرماندو مارادونا مع نابولي.

وصلت عدد مشاركات مارادونا مع نابولي فى الدوري الايطالي الى 188 مباراة سجل خلالها 81 هدفاً، واستطاع ان يقود الفريق الى التتويج بالدوري موسمين (1986–87 و1989–90)، وكان هداف الدوري موسم 1987-88، وشملت القابا أخرى في عهد مارادونا في نابولي وهو كأس إيطاليا عام 1987، وكأس السوبر الايطالي عام 1990.

وسجل مارادونا 5 أهداف فى 25 مباراة مع نابولي فى المسابقات الأوروبية خلال 7 مواسم، وفاز مع الفريق بكأس الاتحاد الأوروبي عام 1989.

جدير بالذكر ان مارادونا قد انتقل الى نادي نابولي بمبلغ 6,9 مليون جنيه استرليني، قادما مع نادي برشلونة الاسباني، وخلال الفترة التي قضاها في إيطاليا، زادت مشاكل مارادونا الشخصية، وواصل استخدامه الكوكايين، وغرم في الولايات المتحدة بمبلغ 70،000$.

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وواجه مارادونا فضيحة أخرى في إيطاليا لعلاقته بامرأة وابنا غير شرعي، وكان أيضا هدفا لبعض الشك على مدى صداقته المزعومة مع عصابة مافيا كامورا، وتكريما لمارادونا وإنجازاته خلال مسيرته في نابولي، تم إحالة القميص رقم 10 إلى التقاعد رسميا.

فيديو جميع أهداف دييجو أرماندو مارادونا مع نابولي