يُعد مالك نادي هوفنهايم الألماني، ديتمار هوب من أكثر الشخصيات المكروهة بين جماهير الأندية الألمانية، لكن صورته قد تتغير كليًا، بعد إعلان إحدى المختبرات التي يملك ديتمار هوب معظم أسهمها قرب اكتشافها للقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وتوقفت الكرة عن الدوران في الملاعب الألمانية أسوة بجميع دوريات العالم، خوفًا من تفشي فيروس كورونا المعروف علميًا بـ “كوفيد-19”.

وكان من المفترض استئناف الدوري الألماني مطلع شهر أبريل الجاري، غير أن تحول الفيروس من وباء إلى جائحة، غَير رأي المسؤولين عن الكرة في ألمانيا ودفعهم نحو تجديد تأجيل المنافسات المحلية، وهو الشيء نفسه الذي طُبق في جميع الأنحاء.

وينتظر العالم حلاً لهذه المعضلة، إما بتوقف انتشار الفيروس عند هذا الحد مع دخول فصل الصيف أو اكتشاف لقاح، ويبدو أن الحل الأخير هو الأقرب بواسطة الرجل المثير للجدل “ديتمار هوب”.

من هو ديتمار هوب؟

ديتمار هوب أحد أكثر الشخصيات تأثيرًا في العالم، ثروته تتجاوز خمسة مليارات يورو، لكنه أيضًا الشخصية الأشد كرهًا في أوساط جماهير كرة القدم الألمانية، وأينما حل رفقة فريقه هوفنهايم لا يلقى ترحيبًا، بل يُهاجم حتى في معقله.

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اسم هوب عاد ليطفو على السطح، هذه المرة بعيدًا عن ملاعب كرة القدم، وقريبًا من حديث الساعة، وباء كورونا؛ رجل الأعمال الألماني هو المساهم الأول في مختبرات كيورفاك، وهي مختبرات تقول التقارير الإعلامية الألمانية، أنها قريبة من اكتشاف لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

ديتمار هوب..قصة تحول رجل مكروه إلى معشوق الملايين

ارتبط اسم هوب بقانون 50+1 الشهير، وهو قانون يحمي الأندية الألمانية من احتكار مساهمين من خارج النادي، ويمنح الأسبقية للمنخرطين في اتخاذ القرارات. مالك هوفنهايم من أشد المعارضين لهذا القانون، وهو ما جر عليه غضب الألتراس في ربوع ألمانيا، حيث بلغ الوضع حد تهديدات بالقتل.

ولعل ما حدث مؤخرًا في مباراة هوفنهايم وضيفه بايرن ميونخ يكشف مدى الكره الذي يكنه المشجعون في ألمانيا لهذا الرجل.

لكن، هذه الصورة قد تنقلب رأسًا على عقب، بعد أن علم كارهوا هوب، أن الرجل يملك النصيب الأكبر في مختبرات كيورفاك، والتي بشرت المجتمع الدولي بقرب اكتشافها للقاح قد يُنهي مأساة الآلاف حول العالم.

من يدري؟ قد يحدث الأمر، ويتحول هوب من شخصًا مكروه في ألمانيا إلى بطل قومي، بل كوني.