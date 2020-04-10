شكرا لقرائتكم خبر عن 3.3 مليون جنيه دعم لعدد من الأندية.. ومكافآت لليد والمصارعة والتايكوندو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على صرف مبلغ بقيمة 3.3 مليون جنيه يتضمن مكافآت كل من المنتخب القومي للمصارعة ناشئين، التايكوندو وشمل المبلغ أيضاً قيمة مكافآت منتخب مصر القومي لكرة اليد، وكذلك دعم الاتحاد المصري للفروسية، وعدد من أندية الصعيد والوجه البحري.

يأتي هذا في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تقديم كافة انواع الدعم المادي واللوجيستي للأندية والاتحادات الرياضية المختلفة، وكذلك دعم أبطال مصر الرياضيين اللذين شاركو وحققوا إنجازات في مختلف البطولات وفقا للظروف الحالية.

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة مستمرة في تقديم الدعم المناسب، وفقاً للوائح والقوانين والميزانيات المتاحة، من أجل تطوير المنظومة الرياضية، مشيراً إلى أن الوزارة تدرس حالياً حجم ضرر الأندية الشعبية بمختلف دراجاتها، بسبب توقف النشاط على خلفية أزمة فيروس كورونا.