شكرا لقرائتكم الاتحاد التونسي: الموسم الحالي لن يلغى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الاتحاد التونسي لكرة القدم إنه لن يلغي منافسات الدوري هذا الموسم وسيستأنف النشاط المتوقف بسبب تفشي فيروس كورونا عندما توافق السلطات الحكومية.

وأضاف الاتحاد في بيان : قرر المكتب التنفيذي للاتحاد عدم اعتماد سنة بيضاء (إنهاء الموسم) وعدم إيقاف النشاط بشكل نهائي واستئناف مباريات دوري الدرجتين الأولى والثانية عند الإذن بذلك من

السلطة العمومية وبالتالي مواصلة كل الجولات المتبقية.

ومنذ نحو شهر أوقف الاتحاد التونسي منافسات الدوري قبل عشر جولات من النهاية بسبب انتشار فيروس كورونا.

Advertisements

ويتصدر الترجي حامل اللقب جدول الترتيب برصيد 44 نقطة متقدما بعشر نقاط على الصفاقسي أقرب ملاحقيه بعد 16 جولة.

وأوضح الاتحاد التونسي أنه في حال استمرار منافسات الدوري إلى ما بعد 30 يونيو سيتم تمديد عقود اللاعبين إلى نهاية المسابقة في تاريخها الجديد على أن لا يتجاوز 30 نوفمبر المقبل.

كما سيؤدي ذلك إلى تأجيل فترة انتقالات اللاعبين للموسم المقبل.

وأعلنت تونس يوم الخميس ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 643 شخصا بالإضافة إلى 25 حالة وفاة.

