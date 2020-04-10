كريستيانو رونالدو وصديقته الجميلة في تدريبات العزل الصحي.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب وسط مهاجم فريق يوقنتوس الإيطالي، في حث متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي لممارسة الرياضة بأبسط الطرق، في ظل الحجر الصحي وبقاء الناس في منازلهم بسبب تفشي فيروس كورونا.

قائد منتخب البرتغال شارك متابعيه بفيديو لتدريباته اليومية في منزله مع صديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، بسبب العزل المنزلي، وعلق عليه قائلا: “شريكتي الجميلة في التمرين”.

النجم البرتغالي سبق له إطلاق تحدي (كأس غرفة المعيشة) خلال فترة الحجر الصحي، تحدى من خلاله متابعيه بعمل تمارين تقوية عضلات البطن في 45 ثانية فقط.

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اللاعب الملقب بـ “الدون”، نقذ تمرين تقوية عضلات البطن، خلال أقل من دقيقة، حيث استطاع القيام خلال هذه المدة بـ 142 مرة، متحديا متابعيه لكسر رقمه الخاص تحت هاشتاغ “كأس غرفة المعيشة”.

كانت تقارير صحفية كشفت عن إمكانية عودة كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، إلى ريال مدريد الصيف المقبل، بعدما أكدت تقارير تكبد يوفنتوس خسائر مالية كبيرة بسبب فيروس كورونا، وبناءً عليه فإن راتب رونالدو البالغ 31 مليون يورو أصبح يمثل عبئًا على خزينة النادي، وهو أمر يمكن أن يُعجل برحيله.