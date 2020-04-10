شكرا لقرائتكم بعد نجاح جراحة الصليبى.. الأشعة تحدد موعد زيزو للملاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجرى محمود عبد العزيز، لاعب وسط الزمالك، خلال الفترة القادمة، أشعة، للاطمئنان على حالته على هامش تجهيزه للعودة إلى الملاعب، خلال الثلاثة أشهر القادمة، بعدما أجرى جراحة فى ألمانيا عقب إصابته بقطع فى الرباط الصليبى مع الفريق.

ووفقا للأشعة والفحوصات الجديدة التى سيجريها زيزو للاطمئنان على حالته سيتحدد الموعد النهائى لعودته إلى الملاعب، وذلك بعدما حرص الجهاز الطبى للزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة، على متابعة برنامج "زيزو" خلال فترة التوقف الجارية، تمهيدًا لاستعادة جهوده خلال الثلاثة أشهر المقبلة، حيث يخوض اللاعب تأهيلاً من جراحة الرباط الصليبى التى أجراها فى شهر أكتوبر الماضى.

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وبذلك سيحصن الزمالك بدائل وسط ملعبه بعودة زيزو عقب التعافى من الإصابة، خاصة أن الجهاز الفنى للفريق، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، وظف الثنائى يوسف أوباما وأحمد زيزو فى وسط الملعب كبدائل للثنائى طارق حامد وفرجانى ساسى لاعبى وسط الفريق منذ إصابة زيزو.

ويبحث مسئولو الزمالك دعم الخطوط المختلفة بالفريق بلاعبين جدد أو إعادة بعض اللاعبين عقب نهاية فترة إعارتهم للأندية الأخرى، حيث تدور مناقشات بين إدارة الزمالك والفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، حول مختلف الأمور التى تخص الفريق استعدادا للمرحلة المقبلة فى ظل توقف النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ويحرص الفرنسى كارتيرون على متابعة حالة لاعبى الزمالك بصورة دورية، حيث خضع عدد من اللاعبين لتدريبات مختلفة خلال الفترة الحالية ما بين الاستعانة بأجهزة الجيمانزيوم فى المنزل أو خوض تدريبات الضغط والتحمل بخلاف تدريبات الجرى التى حرص على أدائها عدد كبير من لاعبى الفريق وعلى رأسهم طارق حامد لاعب الوسط، إلى جانب التدريبات فى ملاعب مفتوحة ويتصدر هؤلاء اللاعبين، الحارس محمد أبو جبل الذى خاض تدريباته فى مركز شباب الواسطى فى محافظة أسيوط، حيث حصل على البرنامج التدريبى من الجهاز الفنى للأبيض، بقيادة الفرنسى كارتيرون ويقوم بتنفيذه.