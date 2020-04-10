شكرا لقرائتكم رويس ينصح سانشو بالبقاء مع دورتموند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نصح قائد بوروسيا دورتموند الألماني ماركو رويس الموهبة الصاعدة الإنجليزي جايدون سانشو، بالبقاء مع الفريق الأصفر في ظل تهافت أبرز الأندية الأوروبية لضمه إلى صفوفها.

قال رويس لصحيفة "بيلد" المحلية: جايدون لاعب استثنائي وسيطالب به أكبر الأندية. أنصحه بالبقاء مع دورتموند سنة إضافية، أو اثنتين. من وجهة نظري، لا مكان أفضل بالنسبة إليه.

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وتابع رويس الذي تعرض لإصابة قبل توقف الدوري الألماني بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد: بعدها، يمكنه تحقيق وثبة كبيرة كلاعب أكثر كمالا، وذلك بعد تطوره هنا بهدوء كلاعب أساسي. ثم يتعين عليه إيجاد موقع أساسي مع فريقه الجديد، وهذا ليس سهلا أبدا للاعب يبلغ العشرين.

وكان الرئيس التنفيذي لدورتوند هانز-يواكيم فاتسكه قال إن وصيف الدوري الألماني حاليا لن يتمسك بسانشو (11 مباراة دولية) الذي ينتهي عقده في 2022، بحال رغب بالرحيل، مضيفا: حتى قبل وباء كورونا، قلنا إننا نرغب في بقائه. لكن في النهاية علينا احترام خيار اللاعبين.

وتشير تقارير إلى رغبة أندية مانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي، وليفربول وتشيلسي، وبرشلونة وريال مدريد، وبايرن ميونيخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي بضم الجناح الموهوب.