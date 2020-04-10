لماذا يرغب نصف العالم في التعاقد مع نجم برشلونة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

نشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تقريرا عن مميزات النجم الفرنسي عثمان ديمبلي جناح برشلونة الإسباني تحت عنوان "لماذا يرغب نصف العالم في التعاقد مع ديمبلي؟"، مشيرة إلى أنه سيكون المسلسل القادم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتعاقد برشلونة مع ديمبلي في صيف 2017 مقابل 120 مليون يورو بعد تألقه مع بوروسيا دورتموند الألماني، وكان يُنتظر منه تعويض رحيل البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان، بعد دفع الشرط الجزائي في عقده الذي بلغ 222 مليون يورو، ليصبح أغلى صفقة في تاريخ الكرة القدم.

لكن الدولي الفرنسي المتوج بكأس العالم في 2018 والبالغ من العمر 22 عاما عانى من عدة إصابات تصل إلى 11 إصابة منذ انضمامه إلى صفوف الفريق الكتالوني على مدار الثلاثة مواسم، مما تتسبب في قضاء مسيرته بين أسوار "كامب نو" خارج الملعب أكثر من داخله.

وتمكن ديمبلي من خوض تسع مباريات رسمية فقط مع برشلونة خلال الموسم الجاري (2019-2020)، قبل أن يتعرض لانتكاسة أثناء فترة تعافيه من الإصابة، ليخضع لعملية جراحية في أوتار الركبة في فنلندا، ويعلن برشلونة في شهر فبراير الماضي غياب اللاعب عن الفريق لمدة ستة أشهر.

وجاء تقرير "موندو ديبورتيفو" عن ديمبلي كالتالي:

نيمار في أربعة مواسم مع برشلونة فاز ببطولة الدوري مرتين قبل أن ينتقل إلى باريس، ثم جاء عثمان ديمبلي لتعويضه وفاز بلقبين في عامين وهو في طريقه لحصد الثالث هذا الموسم.

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إلا أن ديمبلي دفع الجميع إلى الجنون على مدار الثلاث سنوات، وذلك بسبب العدد اللا نهائي من إصاباته العضلية وعملياته الجراحية الدقيقة، ورغم ذلك يرغب نصف العالم في ضمه.

إذا كان يوفنتوس يريده وهناك أكثر من نادٍ في إنجلترا يرغب في ضمه، فإن ذلك يعود إلى أنهم يعرفون أنه لا يوجد سوى 3 أو 4 أجنحة في العالم يملكون المزايا التي يتمتع بها: السرعة، القدرة على تغيير الاتجاهات بطريقة لا تمكن أحد من إيقافه والجودة المتطابقة في اللعب بكلتا قدميه.

إرنستو فالفيردي، المدير الفني السابق لبرشلونة، أعرب عن أسفه أمام معاونيه لأنه لم يعرف أبدًا أن هذا ما سيجده من ديمبلي، بسبب خسارة تمريرات تكلف الفريق الكثير من المشاكل.

كم عدد المدربين الذين يفضلون اللاعب الأقل موهبة والأداء المتسق؟ مَن يبحث عن الموثوقية أكثر من العبقرية؟

عندما طلب ديمبلي الرحيل في وقت سابق، رفض برشلونة، وعندما احتاج برشلونة إلى الاستماع إلى العروض الذي وصلت لضمه، أكد الفرنسي أنه لن يغادر النادي، ليصبح وضع اللاعب سواء بالتمسك باستمراره أو بيعه هو مسلسل الصيف المقبل.