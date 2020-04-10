عودة تدريبات فرق بريميرليج في مايو.. وتوفير أجهزة للكشف عن كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:
أشارت صحيفة ميرور البريطانية أن فرق الدوري الإنجليزي ستعود لممارسة التدريبات الجماعية في منتصف مايو المقبل.
وأضافت الصحيفة أن أندية البريميرليج ستوفر في مقراتها معدات لإجراء اختبار فيروس كوروناللاعبين بشكل يومي.
وأكملت بأن الفرق ستخوض فترة إعداد مصغرة في منتصف مايو لمدة إسبوعين أو ثلاثة أسابيع، على أن يستأنف الدوري الإنجليزي مرة أخرى في شهر يونيو.
وواصلت بأن مع عودة المسابقة مرة أخرى، ستلعب مباريات الدوري الإنجليزي بدون جماهير.
يذكر أن رابطة الدروي الإنجليزي أعلنت تأجيل مسابقة البريميرليج لأجل غير مسمى، مشيرة بأن عودة النشاط ستكون مرتبطة بتحسن الوضع الصحي في إنجلترا.
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