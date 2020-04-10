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الاتحاد الألماني يرجح استئناف منافسات البوندسليجا في التاسع من مايو

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

كشف تقرير إخباري اليوم الجمعة أن مسؤولي كرة القدم الألمانية يتطلعون إلى استئناف منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) في التاسع من مايو المقبل، في حالة الحصول على الضوء الأخضر من جانب السلطات.

وأوضحت صحيفة "بيلد" الألمانية عبر موقعها على الإنترنت اليوم أن مسؤولي الاتحاد الألماني لكرة القدم اتفقوا خلال اجتماع عبر دائرة الفيديو المغلقة أمس الخميس على أن استئناف المنافسات في التاسع من مايو هو الأرجح بدلا من الثاني من مايو.

وعقد الاتحاد الألماني الاجتماع للمناقشة بشأن دوري الدرجة الثالثة، لكن صحيفة "بيلد" نقلت عن متحدث قوله إن الاتحاد يتابع خطط رابطة الدوري الألماني، التي تدير مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية.

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وجرى تعليق منافسات كرة القدم في ألمانيا منذ منتصف مارس الماضي بسبب أزمة انتشار وباء (كوفيد-19)، حيث فرضت قيود صارمة من قبل الدولة للحد من انتشار العدوى، ويستمر التعليق حتى 30 أبريل الجاري على أقل تقدير.

ويتطلع المسؤولون والأندية إلى استئناف المنافسات في مايو أملا في استكمال الموسم في أواخر يونيو، من أجل تقليل الخسائر المالية المنتظرة.

وينتظر أن تقام المباريات بدون جمهور لكن قرار الاستئناف يتطلب الموافقة من مسؤولي الصحة والسلطات الألمانية.

وتجدر الإشارة إلى أن القيود المفروضة من الحكومة الألمانية للحد من انتشار العدوى،يستمر العمل بها حتى 19 أبريل الجاري.

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