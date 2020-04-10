صحيفة تونسية: الأهلي يصر على تصعيد أزمته مع النجم للفيفا بسبب كوليبالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

أشارت صحيفة تونسية بأن النادي الأهلي رفض طلب مسئولي النجم الساحلي بالتراجع عن اللجوء للفيفا بِشأن تسوية الغرامة الموقعة على اللاعب الإيفواري سليماني كوليبالي.

وقرر الأهلي اللجوء للفيفا بعد تأخر النجم الساحلي في سداد الدفعة الأولى من غرامة سليماني كوليبالي والمقدرة بمليون و400 ألف دولار.

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وأشارت صحيفة "الصباح" التونسية، أن الأهلي رفض طلب النجم بالتراجع عن اللجوء للفيفا، وأن إدارة الفريق الأحمر أصرت على تصعيد الأمر.

وكان قيس عاشور، المتحدث الرسمي للنجم الساحلي، قد أوضح في تصريحات عبر قناة النهار منذ أيام إلى أن عدم دفع المبلغ المستحق للأهلي يرجع إلى الأزمة التي تعاني منها جميع دول العالم حاليًا بسبب فيروس كورونا.

الجدير بالذكر أن الأهلي سبق وأن حصل على حكم بغرامة ضد سليماني كوليبالي كان من المقرر أن يدفعها النجم الساحلي في ظل تعاقده معه بعد هروبه من القلعة الحمراء عام 2017.