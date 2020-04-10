طلائع الجيش لمصراوي: صحة الجميع أهم من عودة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أكد أحمد المهدي، مدير الكرة بنادي طلائع الجيش، أن ملف عودة الدوري من عدمه لا بد أن يدار بطريقة جيدة ومدروسة حتى لا يؤدي إلى خطأ يؤثر على المنظومة الرياضية.

وأشار المهدي، في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن الأمر ليس عشوائيًا لكي يتخذ في أي وقت، يجب ان تجتمع اللجنة الخماسية مع الأندية لاتخاذ افضل حل.

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وتابع أن فريقه ليس لديه مانع في عودة الدوري أو إلغائه مع بدء دوري جديد في شهر يونيو بصورة منتظمة، ولكن بشرط.

وأتم أن الشرط هو أن يكون الوضع الصحي استقر وتم حسم الأمور بشكل جيد، لأن الأهم هو سلامة الجميع.

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم، قرر يوم الأربعاء الماضي تأجيل استئناف مسابقة الدوري مرة أخرى بعد قرار رئيس الوزراء بتمديد الحظر للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.