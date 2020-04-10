إنبي لمصراوي: نتمنى استمرار الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أكد حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي، أنه يتمنى عودة الدوري في الفترة المقبلة واستكمال المسابقة في الموسم الحالي.

وأشار حلمي في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن الدوري إن استكمل لم يأخذ سوى شهرين فقط لإنهاء الدور الثاني وحسم الأمور بشكل طبيعي.

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وأضاف أن القرار لم يكن في يد شخص ولكن الأمور في الوضع الحالي لم تتضح بشكل كبير بسبب انتشار فيرس كورونا مؤكدا أن الأهم صحة الجميع.

وتابع أن لابد أن يكون هناك اجتماع عاجل للجنة الخماسية لمناقشة الأمر ودراسة ملف عودة الدوري بعناية شديدة أو ملف إلغاؤه بشكل يرضي الجميع.

وأتم أنه يتواصل مع اللاعبين عن طريق الواتس اب ويضع برنامج لتنفيذه في المنزل حتى يحافظ اللاعبين على وزنهم على الأقل.