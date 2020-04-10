استقالة جماعية تسبب أزمة جديدة في برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

والت الأزمات على نادي برشلونة الإسباني بعدما كشفت تقارير صحفية تقدم ستة أعضاء من مجلس الإدارة باستقالتهم، مشيرةً إلى أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني أصبح في ورطة قانونية.

وقالت صحيفة "LaVanguardia" إن مَن تقدموا باستقالتهم هم: إيميلي روزو، نائب رئيس برشلونة، إنريكي تومباس النائب الاقتصادي للرئيس، وأعضاء مجلس الإدارة سيلفيو إلياس، جوسيب بونت، ماريا تيكسيدور، وجوردي كالساميجليا.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن هذه الاستقالة الجماعية جاءت بناء على طلب من بارتوميو رئيس النادي بسبب رغبته في الاستغناء عن 4 من أعضاء مجلس إدارة النادي لإعادة تشكيل المجلس.

وبغض النظر عن قرار بارتوميو، فإن هناك عدة أسماء دفعت المديرين الستة لتقديم استقالتهم الجماعية، أبرزها أزمة القضية المتعلقة بحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، بجانب التناقضات عند التفاوض على تخفيض أجور لاعبي الفريق لمواجهة الأزمة الاقتصادية بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكان بارتوميو أعلن في وقت سابق فسخ التعاقد مع شركة علاقات عامة كانت مكلفة بإدارة حسابات النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تردد أنه جرى استخدامها لتوجيه انتقادات لعدد من لاعبي الفريق والمرشحين لرئاسة النادي في الانتخابات المقبلة خلال عام 2021.

ويرغب المستقيلون في أن يقدم بارتوميو استقالته، مع الدعوة لانتخابات مبكرة في برشلونة خلال أقرب وقت ممكن، وفقا لما نشرته الصحف الإسبانية.

وأشارت "موندو ديبورتيفو" إلى أن بارتوميو كان يتوقع استقالة 4 مدراء فقط، لكنه تفاجأ بوجود المزيد حيث ارتفع العدد إلى ست استقالات، ليضم مجلس برشلونة الآن 13 مديرًا فقط، لكن كي يصبح الوضع قانونيًا فإن الحد الأدنى هو 14 مديرًا.

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وأوضحت أن نية رئيس برشلونة الآن هي أن يحيط نفسه بتعيين مدراء جدد يتمتعون بالثقة الكبيرة لدى بارتوميو، مضيفة أنه سيكون حذرًا للغاية عند اختيار أسماء المنضمين، وأنه يفكر في دمج وجهين جديدين في المجلس.

وجاء بيان الأعضاء المستقيلين كالتالي:

"نريد بموجب هذا أن نعلن أن المديرين الموقعين أدناه نقلوا إلى الرئيس بارتوميو قرارنا بالاستقالة بشكل لا رجعة فيه من منصبنا كمدراء لنادي برشلونة."

"لقد وصلنا إلى هذه النقطة ولا نرى سبيلا لتغيير الطريقة التي يدار بها العمل في النادي قبل التحديات المستقبلية الهامة، خاصة التي تلي أزمة الوباء."

"يجب علينا أيضًا تسليط الضوء على خيبة أملنا إزاء الحادث المؤسف الخاص بحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، والمعروف باسم "Barçagate"، والتي علمنا عنها من خلال الصحافة."

"نطلب هنا أنه بمجرد عرض نتائج المراجعة الموكلة إلى شركة PWC، يتم مسح المسؤوليات وعرض النتائج للعلن، وكذلك التعويض النهائي للأصول المقابلة."

"كخدمة أخيرة لنادينا، نوصي بأنه بمجرد أن تسمح الظروف له بالدعوة إلى انتخابات جديدة، مع جميع السلطات، بإدارة النادي بأفضل طريقة ممكنة في مواجهة التحديات الأكثر أهمية المستقبل القريب."

"أخيرًا وليس آخرًا، نريد الحصول على تقدير خاص للغاية وشكرًا لزملائنا في مجلس الإدارة الذين كرسوا أفضل طاقتهم وجهودهم من أجل مصلحة نادي برشلونة لكرة القدم، كما نشكر المديرين والموظفين في النادي على دعمهم وعملهم الممتاز خلال هذه الفترة، التي كان لنا فيها شرف خدمة نادينا المحبوب."

"عناق كبير.. فيسكا بارسا.. فيسكا كتالونيا"