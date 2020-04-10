أعلن الإسباني ميكيل إرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، عن شفائه تماماً من فيروس كورونا، بعد شهر كامل من اصابته. كشف إرتيتا في تصريحات خاصة لـ"بي بي سي"، عن استعادته لكامل عافيته بعد شهر من إصابته بالفيروس المستجد. لكامل عافيته بعد شهر من إصابته بالفيروس المستجد. كان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أعلن عن تعليق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في اليوم التالي للإعلان عن إصابة ارتيتا بالفيروس. التالي للإعلان عن إصابة ارتيتا بالفيروس. يذكر أن فيروس كورونا أصاب العديد من نجوم كرة القدم الأوروبية، ومنهم ثلاثي يوفنتوس الإيطالي ماتويدي وديبالا والمدافع روجاني، بجانب باولو مالديني، المدير التقني لفريق ميلان ونجله، ومروان فيلايني نجم مانشستر يونايتد، وغيرهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إرتيتا مدرب أرسنال يعلن شفاءه من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.