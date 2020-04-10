إرتيتا مدرب أرسنال يعلن شفاءه من فيروس كورونا

أعلن الإسباني ميكيل إرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، عن شفائه تماماً من فيروس كورونا، بعد شهر كامل من اصابته.
كشف إرتيتا في تصريحات خاصة لـ"بي بي سي"، عن استعادتهلكامل عافيته بعد شهر من إصابته بالفيروس المستجد.
كان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أعلن عن تعليق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في اليومالتالي للإعلان عن إصابة ارتيتا بالفيروس.
يذكر أن فيروس كورونا أصاب العديد من نجوم كرة القدم الأوروبية، ومنهم ثلاثي يوفنتوس الإيطالي ماتويدي وديبالا والمدافع روجاني، بجانب باولو مالديني، المدير التقني لفريق ميلان ونجله، ومروان فيلايني نجم مانشستر يونايتد، وغيرهم.
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