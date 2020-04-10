وزير الرياضة يوجه بالتوسع فى تنفيذ الأنشطة والفعاليات إليكترونياً

فى إطار متابعته لمجهودات مديريات الشباب والرياضية فى كافة أنحاء الجمهورية خلال الفترة الراهنة، عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع مديري مديريات الشباب والرياضية؛ لرصد الوضع الحالي داخل كل مديرية، والمجهودات المبذولة على صعيد متابعة تنفيذ قرار السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باستمرار غلق الهيئات الشبابية والرياضية، ومنع التجمعات لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجه الدكتور أشرف صبحي مديري المديريات بالتوسع فى تنفيذ الأنشطة والفعاليات عبر الوسائل الإليكترونية أون لاين، وطرح تنفيذ المبادرات الثقافية والفنية فى جميع المحافظات فى نفس التوقيت مثل مبادرة "الفن فى البلكونة" التى تتاح أمام الشباب من أجل المشاركة بها، واظهار مواهبهم الفنية، مطالباً بتوحيد آليات بث الأنشطة والفعاليات من خلال البوابة الاليكترونية للوزارة وقناة اليوتيوب وإذاعة الشباب الخاصة بالوزارة.

وأكد وزير الشباب والرياضة على ضرورة الاستفادة من الفترة الحالية فى مراجعة ترتيب وتهيئة الهيئات والمؤسسات

واستعرض الاجتماع نتائج المبادرة التى نفذتها الوزارة بمشاركة نحو 50 ألف شاب وفتاة لتطهير وتعقيم مراكز الشباب والقري فى مختلف المحافظات تأكيداً على أهمية المشاركة المجتمعية للشباب، بالإضافة إلى الاستعداد التام للمنشآت الشبابية للمساهمة المجتمعية فى المجالات الصحية، والاستفادة منها فى تقديم الخدمات البريدية وصرف المعاشات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفى هذا الصدد، أكد الدكتور أشرف صبحي على تعظيم الدور المجتمعي لمراكز الشباب فى جميع محافظات الجمهورية، وإتاحة إمكانياتها لخدمة المواطنين فى ضوء تحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية فى سياق تنفيذ استراتيجية وزارة الشباب والرياضة.

والفنية فى جميع المحافظات فى نفس التوقيت مثل مبادرة "الفن فى البلكونة" التى تتاح أمام الشباب من أجل المشاركة بها، واظهار مواهبهم الفنية، مطالباً بتوحيد آليات بث الأنشطة والفعاليات من خلال البوابة الاليكترونية للوزارة وقناة اليوتيوب وإذاعة الشباب الخاصة بالوزارة.وأكد وزير الشباب والرياضة على ضرورة الاستفادة من الفترة الحالية فى مراجعة ترتيب وتهيئة الهيئات والمؤسسات الرياضية والشبابية فى كل محافظة استعداداً للمرحلة المقبلة بعد عودة الأنشطة، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لقرارات الحكومة المصرية بشأن غلق المنشآت الشبابية والرياضية ضمن مجموعة من الاجراءات الإحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.واستعرض الاجتماع نتائج المبادرة التى نفذتها الوزارة بمشاركة نحو 50 ألف شاب وفتاة لتطهير وتعقيم مراكز الشباب والقري فى مختلف المحافظات تأكيداً على أهمية المشاركة المجتمعية للشباب، بالإضافة إلى الاستعداد التام للمنشآت الشبابية للمساهمة المجتمعية فى المجالات الصحية، والاستفادة منها فى تقديم الخدمات البريدية وصرف المعاشات بالتنسيق مع الجهات المعنية.وفى هذا الصدد، أكد الدكتور أشرف صبحي على تعظيم الدور المجتمعي لمراكز الشباب فى جميع محافظات الجمهورية، وإتاحة إمكانياتها لخدمة المواطنين فى ضوء تحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية فى سياق تنفيذ استراتيجية وزارة الشباب والرياضة.

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