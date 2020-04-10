الاتحاد الإسكتلندي يدرس إلغاء الدوري بسبب فيروس كورونا

قرر الاتحاد الإسكتلندي لكرة القدم، إيقاف النشاط الكروي حتى 10 يونيو، بسبب فيروس كوروناالمستجد الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.
يستعد الاتحاد الإسكتلندي لقرار بإلغاء دوري الأقسام في المراحل الأدنى، ويتواصل توقف الدورى لمدة شهرين إضافيين وهو ما يصعب فرص استكمال الدورى الممتاز.
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