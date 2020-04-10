لاعب تشيلسي السابق ينتقد مفاوضات البلوز لضم كوتينيو

يرفض فرانك ليبوف لاعب تشيلسي السابق، تعاقد ناديه الإنجليزي، مع البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب برشلونة المعار لنادي بايرن ميونخ، بعدما أكدت التقارير أقتراب البلوز من ضمه.

وأضاف فرانك ليبوف في تصريحاته أنه يرفض ذلك الانتقال حيث لا يراه مفيدًا للنادي اللندني، مشيرًا إلى أن كوتينيو ليس له مكان بوسط ملعب تشيلسي.

وتابع ليبوف:" أرى أن صفقة كوتينيو غير مفيدة، ومكلفة، على فرانك

لامبارد مدرب البلوز رفض التعاقد معه، لدينا لاعبون مميزون للغاية في وسط الملعب مثل كوفاسيتش، وجورجينيو".

وواصل:" لا أعلم أين سيلعب كوتينيو في حال ضمه لتشيلسي، لو كنت مكان لامبارد، لأصبحت مترددًا حول التعاقد معه، بالإضافة إلى أنه مكلف، حيث سعره 65 مليون جنيه إسترليني".

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وأتم:" هو ليس لاعب عالمي ليستحق ذلك المبلغ الكبير".

ويتقرب نادي تشيلسي من ضم النجم البرازيلي، كوتينيو، بعدما قطعت إدارة النادي شوطًا كبيرًا في المفاوضات مع إدارة نادي برشلونة من أجل ضمه، والتي من جانبها تهدف للتخلص من اللاعب، حيث يرى مسؤولو النادي الكتالوني عدم الحاجة له، بالإضافة لإنعاش خزينة النادي.

وتنتهي إعارة كوتينيو مع نادي بايرن ميونخ الألماني بنهاية الموسم الجاري، وأفادت تقارير ألمانية، لعدم نية النادي الألماني بتفعيل بند الشراء الذي يملكه، حيث ترى إدارة النادي البافاري، عدم حاجتهم لضمه.