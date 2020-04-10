اتحاد الكرة ينعى طلعت فواز

نعى الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، والعاملون بالاتحاد وفروعه، الكابتن طلعت فواز، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الأسبق، الذي وافته المنية اليوم، سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته وذويه وكل محبيه الصبر الجميل، و"إنا لله وإنا إليه راجعون". طلعت فواز، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الأسبق، الذي وافته المنية اليوم، سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته وذويه وكل محبيه الصبر الجميل، و"إنا لله وإنا إليه راجعون".

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