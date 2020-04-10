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ليونيل ميسي ينفى انتقاله لإنتر ميلان وتكفله بغرامة رونالدينيو

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نفى النجم الأرجنتيني ليونيل لاعب فريق الاسباني خبر موافقته على الانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي واصفاً إياه بالكذبة.

مضيفا بأنه لم يدعم زميله السابق البرازيلي

رونالدينيو مالياً لإخراج الأخير من السجن.

وكانت الشرطة البارجويانية قد ألقت القبض على رونالدينيو قبل مايزيد عن شهر، بسبب

تزوير جواز سفره ليتم إلقاؤه في سجن بالباراجواي قبل أن يطلق سراحه يوم الثلاثاء مقابل كفالة مالية،وانتشرت شائعات تفيد بأن ميسي دعم زميله السابق.

وجاء تكذيب ميسي شائعات مساعدته للنجم البرازيلي، على صفحته الرسمية في "إنستجرام".

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