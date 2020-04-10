اتحاد الكرة يُلغي شرط تصويت الجمعية العمومية لضم أندية جديدة للمسابقات

استقر مسئولو اتحاد الكرة على وضع بند في اللائحة الجديدة، بإلغاء شرط تصويت الجمعية العمومية لضم أندية جديدة للمسابقات التابعة للجبلاية.

قال مصدر مسئول باتحاد الكرة: "المفترض أن دخول أي نادٍ لمسابقات الاتحاد يتم بقرار مجلس إدارة الجبلاية وليس بتصويت الجمعية العمومية، كما كان متبعًا في الفترات الماضية".

وتابع: "من حق الجمعية العمومية التصويت على انضمام أندية جديدة لقوام الجمعية العمومية ذاتها، أما انضمام أندية لمسابقات اتحاد الكرة فقرار يرجع لمسئولي الجبلاية أولًا".

وواصل: "الموسم الحالي شهد انضمام 15 ناديًا للقسم الرابع، وكان يجب عليهم الانتظار لحين انعقاد الجمعية العمومية

في أكتوبر الماضي، قبل أن يتم إلغاؤها، فهل من المنطقي أن تنتظر هذه الأندية لحين انعقاد الجمعية العمومية وتتحمل مرتبات لاعبيها من دون مشاركة، أم تشارك لحين نظر انضمامهم للجمعية العمومية من عدمه؟!".

وأضاف: "أندية القسم الرابع ليس لها حق التصويت في الجمعية العمومية من الأساس، حيث إن الجمعية العمومية تضم الأندية من القسمين الثاني والثالث بجانب الدوري الممتاز".