تونس تحدد موعد استئناف الدوري

قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم عودة النشاط الرياضي في كل مسابقاته أواخر شهر مايو المقبل، بعد موافقة مؤسسات الدولة المسؤولة عقب انتهاء أزمة

أضاف الاتحاد التونسي في بيانه أنه سيعطي الأندية فرصة 3 أسابيع لتدريب اللاعبين وعودة اللياقة البدنية حال قرار استئناف المسابقة.

بعد موافقة مؤسسات الدولة المسؤولة عقب انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد أضاف الاتحاد التونسي في بيانه أنه سيعطي الأندية فرصة 3 أسابيع لتدريب اللاعبين وعودة اللياقة البدنية حال قرار استئناف المسابقة.

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