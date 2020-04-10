المقاولون يكشف عن موقفه من انتقال طاهر محمد طاهر للأهلي أو الزمالك

ترفض إدارة نادي المقاولون العرب التخلي عن نجم الفريق، طاهر محمد طاهر، لقطبي الأندية المصرية، الأهلي والزمالك، وسط الأنباء التي تؤكد رغبة الثنائي في ضمه.

أضاف مصدر داخل نادي المقاولون، بأن إدارة النادي ترفض بيع طاهر محمد داخل مصر، وأن اللاعب يتم تسويقه خارجيًا، من أجل الاحتراف والسير على خطى النجمين السابقين، لذئاب الجبل، محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، ومحمد النني، لاعب بشكتاش التركي، المعار من نادي أرسنال الإنجليزي.

كما أضاف المصدر، أن إدارة النادي اتفقت مع طاهر محمد على

ذلك الأمر، بعدما استفسر مسؤولو ناديي القطبين، حول إمكان ضم طاهر محمد، من إدارة المقاولون العرب، وتواصلوا مع اللاعب من أجل الإطلاع على رأيه بشأن الانتقال لهما.

وواصل المصدر، أن طاهر محمد يحلم بالاحتراف الخارجي، واستكمال رحلته، بعد تجربة قصيرة مع نادي لوهافر الفرنسي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وهو ما اتفق عليه اللاعب وإدارة النادي، برئاسة المهندس محسن صلاح، الذي أكد له بأنه

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لاعب موهوب ويستحق اللعب بالخارج، وليس داخل مصر.

وأشار المصدر إلى أن طاهر محمد يتم تسويقه في الخارج لأكثر من دوري أوروبي، تمهيدًا لانتقاله إلى أوروبا.

على الجانب الآخر، ترددت أنباء عن دخول مسؤولو النادي الأهلي، في مفاوضات مع المقاولون بشأن ضم طاهر محمد، بعدما أبدت لجنة التخطيط بالنادي، إعجابهم باللاعب، وإمكاناته لتعويض رحيل رمضان صبحي، الذي سيرحل عقب نهاية إعارته مع الأهلي.

بينما يحاول نادي الزمالك ضم طاهر محمد من أجل تعويض رحيل مصطفى محمد، مهاجم الفريق، المحتمل، بعدما أكد اللاعب لمسئولي النادي رغبته في الاحتراف الأوروبي، ووعدت إدارة الزمالك اللاعب بالموافقة على رحيله في حال وصول عرض جيد، ومناسب لإمكاناته، وللنادي.