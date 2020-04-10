تشيلسي يحصن مدافعه من قطبي ألمانيا

بدأ نادي تشيلسي الإنجليزي، بالتفاوض مع ممثلي مدافع البلوز، أنتوني روديجير، من أجل التحدث حول تجديد عقد اللاعب الألماني خلال الفترة المقبلة.

ويحاول النادي اللندني تجديد عقد

المدافع الألماني لقطع الطريق على قطبي ألمانيا، بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، حيث أبدى الناديين أهتمامهما بضم روديجير.

وأفادت صحيفة "صن" البريطانية، أن تشيلسي بدأ في المحادثات حول تمديد عقده، لزيادته عام آخر، والذي ينتهي بحلول صيف 2022، لينتهي بصيف 2003.

وكان تشيلسي ضم روديجير من صفوف نادي روما الإيطالي، خلال الانتقالات الصيفية لعام 2017.